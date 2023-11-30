تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز اليوم بالدوري الأوروبي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "الأنفيلد" حيث يلتقي الريدز مع نظيره فريق لاسك لينز النمساوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لاسك لينز بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كوناتي، جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: إليوت، إندو، جرافينبيرخ.

خط الهجوم: بن دوك، جاكبو، دياز.

موعد مباراة ليفربول ولاسك في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة ليفربول ولاسك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة ليفربول ولاسك عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة ليفربول ولاسك في الدوري الأوروبي

يعلق على مباراة ليفربول ولاسك، أحمد البلوشي.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم وهو يتربع علي صدارة مجموعته بـ9 نقاط، ويأتي لاسك في المركز الأخير بـ3 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب حسمت بفوز ليفربول أمام لاسك بنتيجة 3-1، على ملعب الأخير.

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن المباريات التي من المحتمل أن يغيب عنها أليسون بيكر حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول بسبب الإصابة.

ويلتقي ليفربول ولاسك لينز غدًا، الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أنفيلد".

وكان أليسون وجوتا يعانيان من إصابات بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث كلوب في مؤتمره الصحفي اليوم، وقال: "كلاهما خارج مباراة الغد أمام لاسك".

صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أكدت أن حارس المرمى البرازيلي سيغيب عن 5 مباريات من أصل 10 تنتظر ليفربول حتى نهاية العام 2023.