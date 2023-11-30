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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

إعلان نتائج بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية

بطولة التنس
بطولة التنس

اختتمت فعاليات بطولة التنس التي أقيمت بجامعة القاهرة خلال الفترة من ٢١ - ٢٣ نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١". 

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جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وشارك في بطولة التنس 134 طالبًا وطالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية و52 مشرفًا ومشرفة ومدربًا و13 حكمًا من الاتحاد المصري للتنس الأرضي.

نتائج بطولة التنس

وأسفرت النتائج النهائية في بطولة التنس عن الآتي:

☆ سباقات الفردي طلاب:
المركز الأول: عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: زياد حامد عبدالمنعم - الأكاديمية العربية
المركز الثالث: مجد حسين أبوالعز - الجامعة الكندية.
المركز الثالث مكرر: مصطفي أحمد عبدالحميد - الجامعة الألمانية.

☆ سباقات الفردي طالبات:
المركز الأول: بسملة إبراهيم أبوطالب - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: ناتالي بولس مختار - الأكاديمية العربية.
المركز الثالث: ملكة مصطفي سالم - جامعة القاهرة.
المركز الثالث مكرر: لمي أيمن نبيل - جامعة مصر الدولية.

☆ سباقات الزوجي طلبة:
المركز الأول: زياد حامد عبدالمنعم، عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: يحيى ياسر عزت، يحيى عزب محمد - جامعة القاهرة.
المركز الثالث: مروان جمال نور، فتى أكمل محمد - الجامعة البريطانية.
المركز الثالث مكرر: طارق عثمان زكي، عبدالله أيمن مصطفي - التعليم العالي.

☆ سباقات الزوجي طالبات: 
المركز الأول: ملكة مصطفي سالم، ندى هشام فؤاد - جامعة القاهرة.
المركز الثاني: بسملة إبراهيم أبوطالب، ملك طارق عباس - الأكاديمية العربية
المركز الثالث: ملك مجدي عباس، مريم جورج ميخائيل - الجامعة الألمانية الدولية.
المركز الثالث مكرر: هنا مدحت الديب، نور أحمد سرحان- الجامعة الألمانية.

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