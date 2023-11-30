دورة تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية وقوافل طبية بالواحات البحرية

أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرًا، ورشة تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية من أطباء وفريق إداري، وكذلك قوافل طبية مجانية بالواحات البحرية.

وتعد هذه الورشة التدريبية الثالثة لبناء قدرات (٣٠) من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمستشفي بإدارة بالواحات البحرية الصحية حول (الجندر والعنف المبني علي النوع الاجتماعي) واستمرت فاعليات الورشة التدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية من ٢٥ - ٢٧ نوفمبر٢٠٢٣.

وهذه الورشة هي استكمالا للورش التدريبية (الأولى) و(الثانية) والتي كانت تدور حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و(كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة لأصحاب المنفعة) من أجل بناء قدرات الفريق الطبي.

بدأت فعاليات التدريب بكلمة افتتاحية للأستاذة ماجدة سليمان مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية عن الهدف من الورشة وما ستقدمه من التعرف علي المساواة وعدم التمييز والتعرف على الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتمييز ضد المراة، ومفهوم النوع الاجتماعي والتعرف علي العنف القائم علي النوع الاجتماعي وأشكاله في المجتمع والعديد من الاتفاقيات والتشريعات. والنتائج المنتظرة من الورشة وقدمت المادة التدريبية، المدربة مي خالد.

قوافل طبية مجانية

وأقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بالتوازي مع الورشة التدريبية، قوافل طبية مجانية على مدار يومين متتاليين في المناطق الأكثر احتياجًا، وتردد علي القافلة سيدات وفتيات وأطفال وتم عمل الكشف المجاني لهم، وتركيب الوسائل تنظيم الأسرة للسيدات وتقديم المشورة. كما تم عمل تثقيف صحي للأطفال والمراهقات والسيدات لنشر الوعي بالحقوق الصحية والإيجابية.

ويأتي هذا التدريب والقوافل الطبية في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.

تجدر الإشارة إلى أن البرتوكول يهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للنساء والشباب والشابات، حيث إن المرحلة الأولى لتطبيق البرتوكول يتم العمل في مستشفى الواحات البحرية ومستشفى بولاق الدكرور، من خلال تطوير وحدات تنظيم وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بمستشفى بولاق الدكرور ومستشفى الواحات البحرية والعمل على أن تكون نموذج يمكن تعميمه في مجال تنظيم الأسرة ودعم حقوق الصحة الإنجابية والجنسية بالمستشفيات والمناطق الصحية المختلفة. كما يعمل البرتوكول على:

- بناء قدرات فريق العمل الطبي والإداري بالوحدتين والمستشفيين في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية وتقديم الخدمات الصحية وكيفية استقبال الحالات المختلفة وكيفية عمل ملفات للوحدتين وقاعدة بيانات للحالات المختلفة ...إلخ.

بالإضافة إلى العمل على تطوير وتعديل وإصدار السياسات التي تدعم الحقوق الإنجابية والجنسية في إطار الاستراتيجيات القومية والوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة.

