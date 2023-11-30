الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية 2022/2023

تابع الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة، للعام المالي2022/ 2023، وكذا الخطة الجديدة لعام 2023/2024، بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات، موجهاً بمراجعة كافة الطرق المدرجة بخطة الرصف للتأكد من إنهاء كافة أعمال شبكات المرافق بها، وآليات تسريع العمل بمشروعات الرصف الجارية لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وتناول الاجتماع، مناقشة ومراجعة مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، وكذا المشروعات المدرجة بخطة الرصف الجديدة لعام 2023/2024، بكل مركز من مراكز المحافظة، بحسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز، والتي سيتم طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق، أو من خلال مديرية الطرق، وفي هذا الصدد أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الاجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتحديد عمليات تتصل بالرصف أو الحوائط الساندة بشكل عاجل، ليتم تنفيذ أعمالها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى داخل نطاق الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للوحدات المحلية وخاصة في قطاع الطرق، موجهاً بتشكيل لجنة من التخطيط ومتابعة الخطة، ومديرية الطرق، ومجالس المدن لتحديد أولويات العمليات التى سيتم تنفيذها، بجانب تحديد المواقع التى سيتم تنفيذها بمدينة الفيوم من خلال صندوق التنمية الحضرية.

وشدد المحافظ، على سرعة استكمال مشروعات الرصف الجاري العمل بها، والانتهاء من جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، لتيسير حركة السير أمام السيارات والمارة، خاصة طريق الفيوم / القاهرة، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق دائري الفيوم / إطسا، ومنطقة كمين بركات، وطريق الريان، والطرق ذات الكثافات المرورية العالية بمختلف المراكز، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

الخطة الاستثمارية

واستعرضت رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام محافظة الفيوم، الطرق الجاري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال الخطة الاستمارية للعام المالي 2022/2023، وبيان أطوالها، ونسب تنفيذها، وتوقيتاتها الزمنية للانتهاء من أعمالها، إضافة لاستعراض الطرق المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2023/2024، بمختلف مراكز المحافظة، والتداخلات المتعلقة بها بشأن أعمال شركات المرافق.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس طارق يوسف الجزار وكيل وزارة النقل بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، وحسين رجب مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد محمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلين عن شركات المرافق، والجهات ذات الصلة.