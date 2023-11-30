الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية باوكرانيا تشارك بفاعلية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في اوكرانيا

شاركت الجالية المصرية في اوكرانيا، بالأمس فى فاعلية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وأهلنا فى غزة، بعد العدوان الغاشم والاحداث الأخيرة التي تشهدها الدولة والشعب من قبل الاحتلال الإسرائيلي السافر.

 

وقد حضر الحفل العديد من المسؤولين في اوكرانيا، اولهم السفير أيمن الجمال، سفير جمهورية مصر العربية بأوكرانيا، والأستاذ على فاروق، رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا.

 

وفى حضور جمع من السفراء العرب ليبيا ولبنان والعراق والسودان وجنوب افريقيا بدعوة من السفير هشام الدجاني سفير دوله فلسطين بأوكرانيا ورؤساء بعض الجاليات والمؤسسات المدنية .


وكان قد التقى المبعوث الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكسيم صبح المسئول بوزارة الخارجية الاوكرانية مع ممثلي ورؤساء الجاليات  العربية  في أوكرانيا "، وذلك على هامش وجود ودور الجاليات العربية فى اوكرانيا خلال الحرب الاوكرانية الروسية وايضا على الاحداث الجارية فى غزة.

 

حيث تبادل ممثلو الجاليات  العربية تقييماتهم لتطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك، سلّموا رسالة جماعية تتضمن مقترحات ورؤى المجتمعات التي توحد أبناء الدول العربية في أوكرانيا، وسبل حل النزاع على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

 

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