محمد عبد الواحد لـ فتوح: الزمالك أكبر من أي لاعب

وجه محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق رسالة خاصة لـ أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبد الواحد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوتوفيستر له فضل عليا بعد ربنا، وهو اللي اكتشفني مع حلمي طولان، كان له دور كبير في انتقالي للزمالك".

وعن أحمد فتوح: "زعلان منه جدا، مش مقدر قيمة وحجم نادي الزمالك، الزمالك أكبر من أي لاعب فتوح كان موجود ومخدناش بطولات، ومش موجود والفريق بيكسب، لازم يرجع لنفسه تاني فتوح".

