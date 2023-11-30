وصول 14 محتجزا من غزة إلى منفذ رفح (صور)

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن 10 محتجزين إسرائيليين كانوا لدى فصائل المقاومة في غزة، و4 تايلانديين وصلوا إلى منفذ رفح البري؛ ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة فرانس برس تصريحات مسؤول حماس، التي أدلى بها للوكالة الفرنسية، بأن الحركة مستعدة لتبادل جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين بجميع الأسرى الفلسطينيين.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بدأت إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وبدأت عملية تبادل الدفعة السادسة من المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين الطرفين، الذي بدأ الجمعة الماضية، وتقول تقارير إعلامية، إنّ الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.

وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا.

وبدأت الاستعدادات أمام سجن "عوفر" الإسرائيلي غرب رام الله للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسرى الفلسطينيين وصلوا من سجون عدة داخل إسرائيل إلى هذا السجن تمهيدا لإطلاق سراحهم.