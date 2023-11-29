Netflix تضيف ثلاثية GTA إلى مكتبة الألعاب في 14 ديسمبر

تواصل Netflix المراهنة بشكل كبير على الألعاب. أعلنت شركة البث للتو أن لعبة Rockstar’s Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ستصل إلى منصتها في 14 ديسمبر.

ستكون اللعبة مجانية لمشتركي Netflix، مثل بقية مكتبتها. تم تحديث كل عنوان من العناوين الثلاثة المدرجة في المجموعة للجوال.

تشمل هذه الألعاب لعبة Grand Theft Auto III الشهيرة، وGrand Theft Auto: Vice City، وGrand Theft Auto: San Andreas. وستكون قابلة للتشغيل عبر تطبيق Netflix، ولكنها متاحة أيضًا كتطبيقات مستقلة على Android وiOS.

طريقة اللعب قديمة بعض الشيء وفقًا للمعايير الحديثة، لكن Grand Theft Auto III اخترعت أساسًا نوع العالم المفتوح، وقامت التتابعات بتحسين النموذج.

يشير العديد من اللاعبين في الواقع إلى سان أندرياس باعتبارها علامة مائية عالية للسلسلة، حتى أنها تتفوق على العناوين الأحدث. على أية حال، يمكن لهذه الثلاثية أن تعيقك حتى الإصدار النهائي للعبة Grand Theft Auto VI. ولتحقيق هذه الغاية، من المفترض أن يحصل الجزء الثاني القادم من Rockstar على مقطع دعائي في أي يوم الآن.

استحوذت Netflix على جميع أنواع الألعاب لمكتبتها المتنامية باستمرار، بدءًا من لعبة روجلايك Hades ذات الشعبية الكبيرة وحتى لعبة روجلايك Dead Cells التي تحظى بشعبية كبيرة. تتضمن مكتبة المنصة أيضًا Braid وDeath's Door وKatana Zero وغيرها من الألعاب المستقلة الناجحة.

كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير ألعابها الخاصة، وذلك بفضل انتزاع المطور Night School، الفريق الذي يقف وراء Oxenfree وAfterparty. لقد أتى هذا الاستحواذ بثماره بالفعل، حيث تم إصدار Oxenfree II: Lost Signals في وقت سابق من هذا العام وحظي بإشادة واسعة النطاق. بالمناسبة، الجزء الثاني ليس عالقًا على Netflix، لأنه متاح أيضًا على Nintendo Switch وPS4 وPS5 والكمبيوتر الشخصي عبر Steam. لذلك ربما لا يستخدم القائم بالبث الألعاب كوسيلة لجذب مشتركين جدد. يمكن أن يكون Netflix موجودًا على المدى الطويل.

بالإضافة إلى Oxenfree II، تشمل الألعاب الأصلية الأخرى المتوفرة على المنصة Slayaway Camp 2: Netflix & Kill ومجموعة كبيرة من العناوين المبنية على برامج تلفزيونية موجودة مسبقًا. هناك لعبة تعتمد على الملحمة الخيالية Shadow and Bone التي تم إلغاؤها مؤخرًا والعناوين القادمة المستوحاة من Money Heist وThe Dragon Prince، من بين آخرين.