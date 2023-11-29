Pokémon Horizons تصل إلى Netflix في فبراير

بعد أن ودع عالم Pokémon Anime بطل الرواية منذ فترة طويلة Ash Ketchum، كان المشجعون في الولايات المتحدة يتوقعون وصول الوجوه الجديدة لقيادة المسلسل. الآن، انتهى الانتظار تقريبًا.

Pokémon Horizons: The Series، أحدث إصدار في السلسلة، من المقرر أن يُعرض لأول مرة باللغة الإنجليزية على Netflix في عام 2024.

لقد أصبح Pokémon Horizons متاحًا في اليابان منذ أبريل من هذا العام، ولكن لم يكن من الواضح في السابق متى سيتم عرض الدبلجة الإنجليزية للمعرض لأول مرة.

وفقًا لتغريدة جديدة من حساب Pokémon الرسمي، ستكون Pokémon Horizons متاحة للبث في 23 فبراير في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من الاحتفال السنوي بيوم البوكيمون في 27 فبراير.



لن يضطر المشاهدون في المملكة المتحدة إلى الانتظار حتى شهر فبراير للاستمتاع بحمى Pokémon Horizons.

من المقرر أن يتم عرض الدبلجة الإنجليزية لأول مرة في أوائل ديسمبر وستكون متاحة للبث على BBC iPlayer.

وفي الوقت نفسه، سيتعين على المشاهدين الكنديين الانتظار حتى 2 مارس لمشاهدة المسلسل إما على Cartoon Network أو Télétoon.

ستقدم النسخة المدبلجة من Pokémon Horizons للجمهور الناطق باللغة الإنجليزية مجموعة جديدة من الشخصيات، بما في ذلك Liko (Alejandra Reynoso)، وSprigatito (Kira Buckland)، وRoy (Anjali Kunapaneni)، وFuecoco (Zeno Robinson). سيشرعون معًا في مغامرة تمتد عبر مناطق متعددة داخل عالم البوكيمون الواسع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشاق Pokémon أيضًا التطلع إلى سلسلة رائعة من أفلام الحركة المتوقفة، Pokémon Concierge، على Netflix في ديسمبر المقبل.