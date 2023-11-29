جنرال موتورز تخفض إنفاقها على سيارات كروز ذاتية القيادة

تقوم شركة جنرال موتورز بتخفيض الإنفاق بشكل كبير على شركة Cruise التابعة لها للسيارات ذاتية القيادة بعد سلسلة من النكسات المنهكة، وذلك وفقًا لمكالمة جماعية أجراها المسؤولون التنفيذيون في الشركة والتي نقلتها TechCrunch.

قالت ماري بارا، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، إن العمليات ستستأنف في بعض القدرات، لكن أي خطط للمضي قدمًا في كروز ستكون أكثر "متعمدة".

ولتحقيق هذه الغاية، ستصل التخفيضات إلى مئات الملايين من الدولارات في العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريح العمال على نطاق واسع في الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو والتي توظف حاليًا ما يقرب من 4000 شخص. في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر كايل فوجت، الرئيس التنفيذي لشركة Cruise، الموظفين في اجتماع شامل أنه سيكون لديه معلومات بشأن تسريح العمال في الأسابيع المقبلة، لكنه استقال بعد ذلك بوقت قصير مع المؤسس المشارك دان كان.

يبدو أن الشركة بأكملها قد تحصل على إصلاح شامل، حيث قال المدير المالي بول جاكوبسون في مؤتمر عبر الهاتف اليوم أنه ستكون هناك معلومات محددة لإعادة الهيكلة في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء لجنتين مستقلتين لمراجعة السلامة والحوادث من عملهما. تم إنشاء هذه اللوحات بعد اصطدام سيارة أجرة آلية كروز بأحد المشاة. وتبين أيضًا أن خوارزمية الشركة ذاتية القيادة واجهت مشكلة في التعرف على الأطفال، وهو أمر ليس جيدًا على الإطلاق.

استثمرت جنرال موتورز مليارات الدولارات في شركة Cruise منذ استحواذها على الشركة في عام 2016. وقد زاد هذا الإنفاق في السنوات الأخيرة حيث خططت الشركة لإطلاق قوي في أكثر من اثنتي عشرة مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل أن ينهار كل شيء. ولتحقيق هذه الغاية، يشير أحدث تقرير لأرباح جنرال موتورز إلى أن كروز أنفق 732 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

لم يكن الهدف من مكالمة اليوم مجرد تقديم أخبار سيئة لكروز. وأشار بارا وجاكوبسون أيضًا إلى أن صفقة العمل التي تم إبرامها مؤخرًا مع United Autoworkers ستكلف جنرال موتورز 9.3 مليار دولار على المدى الطويل، لكن الشركة تظل متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مشيرتين إلى أرباح معدلة قدرها 12.7 مليار دولار في عام 2023 وحصة متسارعة بقيمة 10 مليارات دولار. برنامج إعادة الشراء.

قامت جنرال موتورز أيضًا بتعيين مديرين تنفيذيين جدد لإدارة Cruise. تمت ترقية محمد الشناوي من نائب الرئيس للهندسة إلى الرئيس المشارك، بينما يتولى نائب الرئيس التنفيذي السابق للشؤون القانونية والسياسات في جنرال موتورز دور الرئيس المشارك الآخر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز إن الشركة لديها "ثقة كبيرة فيما سيفعله الرئيسان المشاركان"، لكنه أشار إلى أن "جنرال موتورز ستميل للتأكد من أنها تلبي متطلباتنا الصارمة من منظور السلامة".