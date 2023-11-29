تحديد موعد إصدار Dragon's Dogma 2 أخيراً

بعد مرور أكثر من عام على تأكيد شركة Capcom لأول مرة أن هناك تكملة قادمة للعبة Dragon's Dogma، أصبح هناك أخيرًا تاريخ إصدار.

أعلنت شركة Capcom أن لعبة Dragon's Dogma 2 ستصل في 22 مارس 2024 على أجهزة Xbox Series X وSeries S وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي. هناك أيضًا مقطع دعائي جديد لإعطائك نظرة أفضل على ما يمكن توقعه من التكملة.



تأتي لعبة Dragon's Dogma 2 بعد 12 عامًا من ظهور اللعبة الأصلية إلى العالم. على الرغم من وجود مشكلات مثل الواجهة المتواضعة، فقد قدمت اللعبة قصة مفصلة وقابلة للتخصيص وجدت قاعدة جماهيرية مخلصة.

تتم التكملة في عالم موازٍ للأصل، بعد Arisen الذي سرق التنين قلبه. كما توضح كابكوم، "لقد قامت الملكة ريجنت ديسا بتثبيت أريسين زائف للحفاظ على السيطرة على مملكة فيرمونت لابنها. وفي الوقت نفسه، تعتبر أمة باتال المتوحشة البيادق الأخرى مصدرًا لسوء الحظ وتحولت إلى عبادة لامبنت لهب وإمبراطورتهم نادينا لدرء الكارثة." يمكنك اللعب بشخصية Arisen أو البيدق الرئيسي — الذي يمكن تخصيص شخصيته. تقدم Dragon's Dogma 2 أيضًا وحوشًا جديدة، مثل Golem الشاهق المسمى Talos.

على الرغم من أنه ما زال أمامنا بضعة أشهر قبل بدء اللعب، إلا أنه يمكنك الطلب المسبق رسميًا للعبة Dragon's Dogma 2 الآن. يُباع الإصدار القياسي بسعر 70 دولارًا ويتضمن سلاحًا إضافيًا لكل مهنة بداية عند الطلب المسبق. يتوفر الإصدار Deluxe بسعر 80 دولارًا ويحتوي على "حزمة رحلة جديدة" تحتوي على عناصر مثل مجموعة أدوات التخييم المخصصة وكريستالات Rift - بالإضافة إلى Ring of Assurance للطلبات المسبقة.