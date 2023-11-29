Unity تلغي 265 وظيفة كجزء من إعادة ضبط الشركة

أفادت رويترز أن شركة Unity Software تقوم بإلغاء 3.8 بالمائة من قوتها العاملة العالمية وتنهي اتفاقية مع شركة VFX Weta كجزء من "إعادة التعيين". تأتي هذه الأخبار في أعقاب بعض الاضطرابات الشديدة في الشركة، بعد أن فرضت ثم تراجعت جزئيًا عن رسوم تشغيل مثيرة للجدل لمحرك الألعاب الخاص بها. وفي الشهر الماضي، تنحى جون ريكيتييلو عن منصبه كرئيس ومدير تنفيذي للشركة بعد تسع سنوات في القيادة.

سيتم تسريح حوالي 265 موظفًا، وكل ذلك يتعلق باتفاقية الخدمات المهنية التي أبرمتها شركة Unity كجزء من شرائها لقسم التكنولوجيا والهندسة في Weta Digital في عام 2021. وسيكون أمام الموظفين أسبوع واحد فقط للانتهاء قبل إنهاء وظائفهم بالكامل، وفقًا لـ دليل FX - ضربة قوية قبل عيد الميلاد مباشرة. وقالت Weta FX في بيان لها إنها ستقدم العروض لأكبر عدد ممكن من الموظفين المتأثرين.

ستقوم Unity بإغلاق مكاتبها في ما يصل إلى 14 موقعًا بما في ذلك برلين وسنغافورة، في انتظار التشاور مع الموظفين في بعض المواقع، مع تقليل مساحة مكاتبها في سان فرانسيسكو وبليفيو بواشنطن. لن تطلب الشركة بعد الآن أن يعمل الموظفون من مكاتبهم ثلاثة أيام في الأسبوع وستخفض "الخدمات الكاملة داخل المكتب" إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.

بعد استحواذ Unity، انقسم Weta FX (قسم المؤثرات البصرية لصناعة الأفلام) إلى شركة جديدة ومنفصلة. وفي الوقت نفسه، استحوذت Unity على مهندسي Weta بالإضافة إلى أدوات لخطوط الأنابيب والعملات الأجنبية ومنصة بيانات Weta ومكتبة الأصول والمزيد. وقالت Weta في بيان: "ستحتفظ Unity بملكية التكنولوجيا التي حصلت عليها من Wētā في ديسمبر 2021 وستقوم بتقييم أفضل طريقة لتعزيز عروضها معها بمرور الوقت. وستظل التكنولوجيا أيضًا متاحة بالكامل لشركة Weta FX".

قبل شهر واحد فقط، قدمت Unity بعض التنازلات المهمة لنموذج تسعير المطورين الخاص بها بعد رد فعل عنيف واسع النطاق على خطتها لفرض رسوم على المطورين مقابل عمليات تثبيت الألعاب. ستؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على المطورين والناشرين والموزعين. جاءت الاضطرابات التي طرأت على نموذج أعمال شركة يونيتي في نفس الوقت الذي حدثت فيه سلسلة من عمليات التسريح الجماعي للعمال. وفي عام 2023، خفضت الشركة عدد موظفيها ثلاث مرات في محاولة لخفض التكاليف. وقد استقال الرئيس التنفيذي جون ريكيتييلو، الذي تحمل العبء الأكبر من الانتقادات، الشهر الماضي وحل محله رئيس شركة آي بي إم السابق جيمس وايتهيرست، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.