الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

منسق حملة مواطن في جراتس النمساوية: نواصل الاستعدادات في الصمت الانتخابي

منسق حملة مواطن بالنمسا
منسق حملة مواطن بالنمسا

قال مسعد عمر منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة من حيث عدد المصريين بالنمسا أن المصريين في المدينة مستعدون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بعد الغد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

 

وأضاف عمر أننا نعمل على قدم وساق لتوفير كافة السبل لتيسير العملية الانتخابية لأبناء المدينة والتي تبعد حوالي 180 كم عن العاصمة النمساوية فيينا.

وذكر أننا قمنا بتأحير حافلات لنقل المصريين الوطنيين في المدينة والتي بها جماعات معادية للدولة المصرية وقيادتها هذا الذي جعلنا نبذل جهدا هائلا لحشد أبناء الجالية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وطالب منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة جراتس النمساوية جميع أبناء الجالية المصرية في النمسا عموما ومدينة جراتس على وجه الخصوص بضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل.

 

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