القبض على المتهمين بإنهاء حياة عامل بالرصاص في قنا

القت الأجهزة الأمنية القبض على 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه عامل؛ ما أدى لوفاته، لخلافات على قطعة أرض زراعية كائنة بمركز شرطة دشنا بـ قنا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، وجود اثنين من العناصر الإجرامية ومحكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضيتي شروع في قتل، ومطلوب ضبطهما في 6 قضايا قتل وشروع في قتل، وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة دشنا، وهما متهمان في واقعة إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه أحد الأشخاص لخلافات على قطعة أرض زراعية كائنة بذات الدائرة، ما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما رصد وملاحقة العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.