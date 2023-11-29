إخلاء سبيل العريس المتهم بحيازة مخدرات بمطار القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل العريس المتهم بحيازة مواد مخدرة "قطع حشيش، و14 جراما لمخدر الهيدرو، وكيسين عقار كيتامين المخدر و5 أقراص إكستاسي" بمطار القاهرة الجوي بكفالة مالية.

واعترف المتهم أمام خلال التحقيق بحيازته للمواد المخدرة بقصد المتعة قائلا: أنا كنت واخد الحاجات دي من صاحبي لزوم الفرفشة والدلع.

وكانت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الجوي، القت القبض على عروسين خلال ذهابهما لقضاء شهر العسل في مدينة الغردقة الساحلية بحوزتهما كمية من الأنواع المخدرة، واعترف العريس بحيازتها بقصد الاستمتاع والفرفشة.

جاء ذلك عندما فتشت سلطات الجمارك حقيبة مهندس ميكانيكي والعثور داخلها على 3 قطع حشيش، و14 جراما لمخدر الهيدرو، وكيسين عقار كيتامين المخدر و5 أقراص إكستاسي.

وبمواجهة العروسين، أمام رجال المباحث والجمارك، قرر العريس أن المضبوطات تخصه وأن عروسه ليس لها علاقة بها، وأن عددًا من أصدقائه أهدوه بها لزوم الفرفشة والمتعة.



وأوضح العريس أن حفل زفافه كان أول أمس، وأنه كان في طريقه لقضاء شهر العسل في أحد فنادق الغردقة، وكان يعتقد أنه لا يوجد تفتيش للمسافرين بالطيران الداخلي.

وحرر رجال مباحث المطار محضرا بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها للنيابة العامة وصرف العروس التي أنكرت علمها بالمضبوطات حيث تم ضبطها في حقيبة العريس.