جنوب الوادي تسعي لبيئة جامعية آمنة خالية من أشكال العنف

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، فى اجتماع مشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة والمتعلقة بختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر الذي نظمته هيئة بلان إنترناشيونال.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوردت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن هذا الاجتماع استهدف عرضا متكاملا للمشروع، وعرض لدور المؤسسات المختلفة في مناهضة قضايا ختان الإناث وزواج الأطفال، والخروج بمسودة لأهم الأدوار المتوقعة من المؤسسات وآلية عملها خلال الفترة القادمة.

وأضافت إنه تم عرض جهود جامعة جنوب الوادي في مجال الصحة الإنجابية ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وكذلك الاحتفاء بالأيام العالمية الخاصة بالمرأة وذلك من خلال الندوات والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة والقوافل التنموية والمعسكرات والمعارض الفنية التى تستهدف السعي إلى وجود بيئة جامعية آمنة خالية من جميع أشكال العنف ضد المرأة داخل الحرم الجامعي بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق التنمية المستدامة.