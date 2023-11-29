Prosecure تتعاقد مع WAVZ لتطبيق وإدارة حلول SAP ERP المتطورة

أعلنت شركة Prosecure، الشركة المتخصصة في مجال توفير الحلول الأمنية المتكاملة، أنها وقعت مع WAVZ للتحول الرقمي، المعروفة إقليميا بخدماتها المعلوماتية، المتطورو لتطبيق وإدارة حلول SAP ERP المتطورة، مما سيساهم في تطوير النظم المعلوماتية لدي شركة Prosecure مما ينعكس على تطور عملياتها المالية والمحاسبية وإدارة الموارد المادية والبشرية والعلاقة مع الموردين طبقا لأحدث المعايير العالمية.

قال اللواء شاهين بسيوني الرئيس التنفيذي لشركة Prosecure: "رؤيتنا هي تقديم خدمات أمنية احترافية وتعزيز أمن وسلامة عملائنا من خلال التطوير المستمر وتوفير أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية الأمنية، طبقًا لمعايير الجودة العالمية، والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف المخاطر. نحن متحمسون للدخول في شراكة مع WAVZ لتنفيذ SAP ERP Solution. والذي يعتبر من أفضل نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) العالمية مما سيساعدنا على تحسين كفاءتنا وفعاليتنا التشغيلية، والتكيف مع التغييرات ديناميكيًا بناءً على بيانات الاستخدامات الفعليه ومؤشرات رضاء العملاء. لقد اخترنا WAVZ بسبب خبرتهم الواسعة في هذا المجال والتي يدعمها سجل حافل بالنجاح في تطبيقات مماثلة. وخاصة نموذج أعمال الخدمات المدارة، والذي سيساعدنا على التركيز على أعمالنا الأساسية، بينما تعتني WAVZ بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والعمليات المرتبطة بها. نحن واثقون من أن WAVZ هي الشريك المناسب الذي يمكنه مساعدتنا في هذا الصدد".

وأضاف المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة WAVZ: "نحن فخورون باختيارنا من قبل Prosecure لتنفيذ وإدارة حلول تخطيط موارد المؤسسات (SAP ERP) المتكاملة. لدينا سجل حافل من النجاح في تنفيذ حلول SAP في نموذج الخدمات المدارة للشركات من جميع الأحجام. ونحن واثقون من أننا قادرون على مساعدة Prosecure على تحقيق أهدافها التجارية. وسيمكنهم ذلك من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق أهدافهم التجارية من خلال توافر المعلومات التي تمكنهم من إتخاذ قرارات عمل أفضل."

ستوفر حلول SAP ERP لشركة Prosecure رؤى فورية وشخصية للأعمال، مما سيساعد Prosecure على ضمان الامتثال بالمعايير العالمية والمحدثة دائمًا لخدمات الأمن والحراسة، وسيساعدهم ذلك أيضًا على التعاون مع مورديهم وشركائهم العالميين عبر تطوير عمليات سلسلة التوريد للخدمات والأجهزه مثل الطلب والتنبؤ وإدارة المخزون، ومراقبة العرض، والطلب، والتوريدات. وأخيرًا وليس آخرًا، ستتمكن شركة Prosceure من إدارة رأس مالها البشري بشكل أفضل وتعزيز المرونة التنظيمية ومشاركة الموظفين من خلال تطوير نظم إدارة وتتبع أداء فرقهم بشكل لحظي وإعداد التقارير الرسمية التي تدعم إتخاذ القرار.