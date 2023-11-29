رفاعي: قضية الغارمين تحظى بدعم واهتمام الرئيس

أكد الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن قضية الغارمين والغارمات تحظى باهتمام ودعم كبير للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال العمل الجاد للقضاء على ظاهرة الغارمين وتجفيف منابع الغرم، لافتاً إلى أن قطاع الغارمين في مؤسسة مصر الخير يعمل على رصد حالات الغارمين ودعمهم والتوعية بخطورة الغرم، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فريق قانوني ودعم من وزارتي العدل والداخلية، وتنمية عمل الجمعيات الأهلية في هذا الصدد.

قال رفاعي خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مؤسسة مصر الخير تحت عنوان “دور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغرم في مصر” أن قضية الغارمين لا تؤثر على شخص واحد فقط بل تدمر أسرة بأكملها لذلك نجد هذه القضية تحظى بالاهتمام الكبير من رئيس الجمهورية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وتجفيف منابع الغرم للحفاظ على التماسك والترابط الأسري والاجتماعي.

وأوضح رفاعي، أن مصر وقعت على اتفاقية القضاء على الفقر وبالطبع منها قضية الغارمين ونحن نأخذ هذه القضية بجدية وقطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير يحمل على عاتقه القضية، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها آليات كبيرة لرصد كل الاحتياجات المجتمعية في المحافظات المختلفة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي لحل كافة المشكلات التى تواجه المستحقين وتقديم الخدمات اللائقة بهم في كل القطاعات والمجالات.