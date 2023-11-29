ضبط 8 تجار مخدرات في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية في قرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، استهدفت العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط 8 قضايا بإجمالي 8 متهمين، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، الحشيش، الهيروين، فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات؛ لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.