ضبط المتهم بابتزاز محامية مقابل إرجاع سوار ذهبي فقدته ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من محامية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بابتزازها ومساومتها بدفع مبلغ مالي مقابل إرجاع -إسورة- ذهبية فقدته حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة، عقب نشرها منشور على موقع فيس بوك للبحث عنها.

وبإجراء التحريات تم تحديد المشكو في حقه وتبين أنه حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحوي أدلة تُشير إلى ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد النصب وإيهام الشاكية بأن الإسورة بحوزته للتحصل منها على المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.