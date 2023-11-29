الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استعدادات لتسليم 5 أطفال و7 نساء إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة.. فيديو

حماس تطلق سراح محتجزة
حماس تطلق سراح محتجزة

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت ببدء إجراءات تسليم كتائب القسام للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم في  الدفعة السادسة من صفقة التبادل للصليب الأحمر، وتضم 7 نساء و5 أطفال.

وأضافت أن هناك توقع لتمديد الهدنة للمرة الثالثة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وبعد انتهاء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين، ستبدأ مراحل تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال.

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إطلاق سراح 10 إسرائيليين وروسيتين دفعة سادسة في تبادل الأسرى

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تسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

وأوضحت أن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين تتضمن 15 سيدة و15 طفلا وقاصرا، وكانت القدس لها نصيب الأسد في هذه الدفعة من المفرج عنهم، وبالتالي يرتفع عدد الفلسطينيين المفرج عنهم منذ بدء الهدنة 210 أسرى محررين.
 

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