تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل بالقليوبية

أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، محاكمة 7 متهمين بقتل المجني عليه "محمد ن "35 سنة عامل نظافة مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات على سرقة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل متعدين عليه بالضرب والتعذيب حتى لقي مصرعه، وذلك لجلسة الرابع من دور شهر ديسمبر لسماع أقوال الشهود.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5083 /2023 جنج ثان شبرا الخيمة أنه في يوم 2023/05/09، قام المتهمون جميعاً بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه ، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.