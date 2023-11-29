إحالة أوراق صنايعي للمفتي لاتهامه بإنهاء حياة عامل بالقليوبية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، ، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد ، بإحالة أوراق صنايعي رخام إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأى في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني عليه "أحمد زكى أحمد مصطفى" عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية و عقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض سلاحاً نارياً و وسلاحاً أبيضاً فرد خرطوش و مطواه .



وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10010 /2013 الجنح لقسم ثان شبرا الخيمة، أن المتهم " عمر ي م" (محبوس) السن ٤٢ صنايعي رخام ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، أنه في يوم ٢٠٢٣/٢/٢٧ قتل المجنى عليه "أحمد زكى أحمد مصطفى" عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية و عقداً العزم واعداً العده لذلك الغرض سلاحاً ناريا وسلاحاً أبيضاً فرد خرطوش و مطواه ) وما ان ظفر به حتى اشهر السلاح الناري الذي كان بحوزته مطلقا عياراً نارياً صوب المجني عليه فأستقرت أحداها برأسه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.



وتابع أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر طلقه، مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيضاً ( مطواه ).