صحة الشرقية: إجراء 10 عمليات وصلات شريانية وقساطر نصف مستديمة لمرضى الكلى بمستشفى الزقازيق العام

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبمتابعة الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى؛ 10 عمليات جراحية ذات مهارة لمرضى الكلى، بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، منها تركيب 5 وصلات شريانية للمرضى، وتركيب 5 قساطر نصف مستديمة لحالات آخرى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن ذلك يأتي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، ضمن المبادرة التطوعية من قبل نقيب أطباء الشرقية السابق، والتعاون المثمر مع المديرية، لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

وأشار إلى أن هذه العمليات تمت جميعها بفضل الله بنجاح، بمشاركة كل من الدكتور أحمد أيمن سالم مدرس الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور طاهر حسن مدرس مساعد الأوعية الدموية بطب الأزهر، والدكتور محمد ميعاد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى ههيا، وأخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق العام، مشيداً بجهود الدكتور أيمن سالم التدريبة لكافة الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، كما أثنى على أداء هيئة التمريض بالعمليات، وفرق مكافحة العدوى بالمستشفى، كما تم الاتفاق على استمرار هذه المبادرة لخدمة مرضى الكلى بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ولرئيس قسم الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وللفريق الطبي من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.