ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري.. رئيس مدينة سفاجا يناقش شكاوى وطلبات المواطنين



استقبل اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين من مختلف الأحياء والمناطق لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بقاعة الوحدة المحلية لمدينةسفاجا بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وهي (_خدمة المواطنين_شؤون قانونية_الإدارة الهندسية_الأملاك_المواقف_البيئة_والنظافة_المجالس_حقوق الإنسان_علاقات عامة_إدارة الأمن_سكرتارية رئيس المدينة_إدارة العقود والمشتريات وإدارة الأزمات).

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات المساعدة المادية، وطلبات من أهالي منطقة زرارة لتعديل شروط وقواعد الحصول على الوحدات البديلة بحي الروضة بديل العشوائيات، كما وعد رئيس المدينة أهالي منطقة عمارات الجيش ببحث ودراسة توصيل خطوط الإنترنت للمنطقة من خلال عرضها على المجلس التنفيذي بالمحافظة، بالإضافة الى تكليف مدير إدارة المواقف بمضاعفة الغرامات في حالة ضبط مخالفات خطوط سير أو رفض السائقين الوصول لنهاية خط السير.

وشدد شعبان على مسئول منظومة النظافة بضرورة رفع حاويات القمامة أولا بأول من حول العمارات السكنية، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة