روسيا تستقبل لاجئين فلسطينيين.. شاهد

استقبلت جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، في العاصمة غروزني أول مجموعة من اللاجئين من فلسطين يحملون جنسية مزدوجة روسية تضم 51 شخصًا بينهم 27 طفلًا.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية نقلًا عن مسؤولين في الشيشان سيتم إيواء اللاجئين في منتجع للأطفال.

وقال وزير الإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف لوكالة "تاس": "استقبلنا اليوم المجموعة الأولى من اللاجئين تضم 51 لاجئا من قطاع غزة في العاصمة غروزني، بينهم الكثير من الأطفال، كما سنستقبل غدا الخميس مجموعة ثانية من أكثر من 100 لاجئ".

ولفت إلى أن إقامة اللاجئين في الجمهورية تتم تحت إشراف شخصي من رئيس الشيشان رمضان قديروف.

وأضاف: "تمت تهيئة أفضل الظروف لضمان إقامة مريحة للاجئين، وسنقدم لهم كل ما يلزم من مساعدات بما فيها الطبية ليحظوا بإقامة طيبة لدينا، كما سيتم توفير فرص عمل للراغبين منهم، وسنسعى لإلحاق أطفالهم بالمدارس".

وأعلنت الشيشان في وقت سابق استعدادها لاستقبال 250 لاجئًا من فلسطين، وتم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبالهم، في إطار حملة مستمرة في عموم مناطق روسيا الاتحادية لاستقبال اللاجئين من فلسطين.

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