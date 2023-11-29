عاجل
خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

روسيا تستقبل لاجئين فلسطينيين.. شاهد

لاجئين من فلسطين
لاجئين من فلسطين يحملون جنسية روسية

استقبلت جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، في العاصمة غروزني أول مجموعة من اللاجئين من فلسطين يحملون جنسية مزدوجة روسية تضم 51 شخصًا بينهم 27 طفلًا.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية نقلًا عن مسؤولين في الشيشان سيتم إيواء اللاجئين في منتجع للأطفال.

txt

العاهل المغربي: قضية فلسطين ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة

txt

الرحبي: فلسطين ستظل في وجدان الشعب العماني ونرحب بالجهود الدولية لوقف إراقة الدماء في غزة

وقال وزير الإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف لوكالة "تاس": "استقبلنا اليوم المجموعة الأولى من اللاجئين تضم 51 لاجئا من قطاع غزة في العاصمة غروزني، بينهم الكثير من الأطفال، كما سنستقبل غدا الخميس مجموعة ثانية من أكثر من 100 لاجئ".

ولفت إلى أن إقامة اللاجئين في الجمهورية تتم تحت إشراف شخصي من رئيس الشيشان رمضان قديروف.

وأضاف: "تمت تهيئة أفضل الظروف لضمان إقامة مريحة للاجئين، وسنقدم لهم كل ما يلزم من مساعدات بما فيها الطبية ليحظوا بإقامة طيبة لدينا، كما سيتم توفير فرص عمل للراغبين منهم، وسنسعى لإلحاق أطفالهم بالمدارس".

وأعلنت الشيشان في وقت سابق استعدادها لاستقبال 250 لاجئًا من فلسطين، وتم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبالهم، في إطار حملة مستمرة في عموم مناطق روسيا الاتحادية لاستقبال اللاجئين من فلسطين.

 

شاهد الفيديو بالضغط هنــــــا

مواد متعلقة

باحث بالمركز المصري للفكر: مصر بذلت جهودًا حثيثة لتمديد الهدنة في غزة

الملكة رانيا العبدالله تزور المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان

بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية

الأردن يستضيف غدا اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بوقف دائم للحرب في غزة.. فيديو

الرحبي: فلسطين ستظل في وجدان الشعب العماني ونرحب بالجهود الدولية لوقف إراقة الدماء في غزة

وزيرالخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي التطورات الخطيرة في قطاع غزة
الجريدة الورقية