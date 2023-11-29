تجهيز 508 مراكز انتخابية لإستقبال 3 مليون و689 ألف ناخب بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث ومتابعة التجهيزات والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدي استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.

حيث تبدأ عملية الإقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر المقبل، تسبقه ا عملية الإقتراع في الخارج ، والتي تجرى أيام 1و2و3 من شهر ديسمبر المقبل ،جاء ذلك بحضور اللواء أسامة بداري مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الإجتماع ، ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية ، بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين ، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي، داعياً المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع ، لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية .

و قرر المحافظ، إلغاء كافة الاجازات والراحات ، ورفع حالة الإستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ، ومديري مديريات الخدمات ، والإدارات التابعة لها ، وذلك بهدف المتابعة المستمرة ، والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الإنتخابية واللجان العامة ، مؤكداً ، أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط ، يُسهم في اتمام العملية الإنتخابية واخراجها بشكل متحضر.

كما أكد المحافظ ، أن الوحدات المحلية أنهت كافة الإستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة، موجهاً ، بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات على مدار الساعة ، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة ، وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الإنتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ، وإعداد دورات المياه ، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ، و اللجان والمقرات الانتخابية ، حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الإنتخابية لإحتواء المواطنين كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين ، بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم .

كما وجه المحافظ ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز ، مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة ، كما وجه مديرية الصحة برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظة ، وكذلك فيما يتعلق بمرفق الإسعاف ، تم التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث طارئة.

وكلف المحافظ ، شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الإنتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء ، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.