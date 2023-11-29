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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تجهيز 508 مراكز انتخابية لإستقبال 3 مليون و689 ألف ناخب بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث ومتابعة التجهيزات والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدي استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.

 

 حيث تبدأ عملية الإقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر المقبل، تسبقه ا عملية الإقتراع في الخارج ، والتي تجرى أيام 1و2و3 من شهر ديسمبر المقبل ،جاء ذلك بحضور اللواء أسامة بداري مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الشركات والهيئات.

 

وخلال الإجتماع ، ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية ، بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين ، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي، داعياً المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع ، لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية .

 

و قرر المحافظ، إلغاء كافة الاجازات والراحات ، ورفع حالة الإستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ، ومديري مديريات الخدمات ، والإدارات التابعة لها ، وذلك بهدف المتابعة المستمرة ، والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الإنتخابية واللجان العامة  ، مؤكداً ، أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط ، يُسهم في اتمام العملية الإنتخابية واخراجها بشكل متحضر.

 

كما أكد المحافظ ، أن الوحدات المحلية أنهت كافة الإستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة، موجهاً ، بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات على مدار الساعة ، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة ، وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

 

وكلف المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الإنتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ، وإعداد دورات المياه ، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ، و اللجان والمقرات الانتخابية ، حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الإنتخابية لإحتواء المواطنين كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين ، بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم .

 

كما وجه المحافظ ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز ، مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة ، كما وجه مديرية الصحة برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظة ، وكذلك فيما يتعلق بمرفق الإسعاف ، تم التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث طارئة.

 

وكلف المحافظ ، شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الإنتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء ، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.

الجريدة الورقية