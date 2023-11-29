محافظ الغربية يستكمل جولاته لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بالمحلة وسمنود

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها و توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات بمركزي المحلة وسمنود، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

بدأت الجولة بالمحلة الكبرى حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بمجمع المواقف بالمحلة الكبرى لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتابع المحافظ الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب المحلة (الساحة الشعبية)، موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

ثم تابع المحافظ جولته بمركز ومدينة سمنود بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب الناصرية، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات، واستمرت الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب ميت بدر حلاوة وتفقد اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية بميت بدر حلاوة واختتم المحافظ جولته في سمنود بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بوحدة الشئون الاجتماعية بميت بدر حلاوة.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين ووجه بحلها على الفور.

وقد شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلي المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.