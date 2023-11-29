عاجل
خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بسام راضي يعلن عقد جلسات مع الجالية المصرية بإيطاليا قبل انتخابات الرئاسة

بسام راضي
بسام راضي

كشف سفير مصر بإيطاليا، بسام راضي، آخر الاستعدادات لأداء الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن هناك تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتنسيق أمور الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه التقى وزيرة الهجرة، سها الجندي، وتم عقد لقاءات مع رموز الجالية المصرية في إيطاليا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.

txt

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

وشدد سفير مصر في إيطاليا على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، لافتا إلى أن مقر السفارة المصرية في إيطاليا هو اللجنة الانتخابية الأساسية للمواطنين، منوها أنه في روما سيكون هناك قسما قنصليا معني بشئون الانتخابات والتواصل مع المواطنين.

وأوضح بسام راضي أن الرقم القومي أو جواز السفر يجب أن يكون ساريا لإتمام عملية الانتخاب، ووزارة الخارجية عملت على تطوير أجهزة الحاسب الآلي التي تساعد السفارات والقنصليات في العملية الانتخابية.

وعلق قائلا: أتمنى وصول نسبة التصويت لأعلى مستوى لها في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الانتخابات لكونها رسالة للعالم على التطور التي تشهده الجاليات المصرية في الخارج، ورسالة على الاستقرار الأمني والسياسي الوطني.

وتابع راضي: نعقد جلسات مع الجالية المصرية للرد على الأسئلة المتعلقة بالأوضاع المحيطة بمصر والإقليم، ومدى التحديات التي تواجه قيادة الدولة؛ لاعتبار أن مصر واحة الأمن والأمان في المنطقة، خاصة بعد زيارة قادة ورؤساء للعريش وسيناء منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

واستكمل: نرصد بالأرقام الشائعات على التواصل الاجتماعي بكل شفافية، وهناك استحسان كبير من المواطنين بالمعلومات التي يتم عرضها سواء في الإعلام المرئي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

مواد متعلقة

اتحاد المصريين بالخارج يكشف كيفية إجراء انتخابات الرئاسة

سكرتير بنى سويف يتابع جاهزية المدارس استعداداً لإجراء انتخابات الرئاسة

ماراثون انتخابات الرئاسة 2024.. نشاط مكثف للمرشحين وحملاتهم الانتخابية (شاهد)

هل يحدث تعويم جديد للجنيه بعد انتخابات الرئاسة.. موازنة البرلمان توضح (فيديو)

13 عضوا بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي يتخلوا عن مقاعدهم قبل انتخابات الرئاسة المقبلة

لوحات تتضامن مع أطفال غزة وتوعية بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

وكيل تعليم الأقصر يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الرئاسة بالبياضية
الجريدة الورقية