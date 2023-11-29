عاجل
خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل إشبيلية لمواجهة أيندهوفن فى دورى الابطال.. النصيرى يقود الهجوم

النصيري
النصيري

أعلن الجهاز الفني لفريق إشبيلية عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ايندهوفن، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ويحتضنها ملعب "رامون سانشيز بيزاخون".

 

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: ديمتروفيتش.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جوديليج، راموس، أكونيا.

خط الوسط: سو، فرناندو، راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس، يوسف النصيرى، لوكيباكيو.

 

 

ويحتل فريق إشبيلية مذيلة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين جمعهما من التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، وتسجيل 4 أهداف وتلقي 7.

بينما يتواجد أيندهوفن في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها والتعادل في مواجهتين وتسجيل 4 أهداف وتلقي 7.

 

الجريدة الورقية