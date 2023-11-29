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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج شهادة تحركات أونلاين لأداء الحج

موسم الحج
موسم الحج

تعد شهادة التحركات من المستندات المهمة التي يحتاجها المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج، حيث تُسجل تحركات صاحبها في السفر، بما في ذلك الدخول والخروج من البلاد عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية.

خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين

-الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.
-النقر على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".
-اختيار "إدارة الجوازات والهجرة والجنسية".
-النقر على "إصدار شهادة تحركات".
إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي وتاريخ الميلاد واسم الأم.
الضغط على "إرسال".
-مدة استخراج شهادة التحركات أونلاين
تستغرق عملية استخراج شهادة التحركات أونلاين مدة ثلاثة أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أو إلكترونيًا.

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وهناك خدمات أخرى يمكن الحصول عليها إلكترونياً من موقع وزارة الداخلية

بالإضافة إلى شهادة التحركات، يمكن الحصول على مجموعة من الخدمات الأخرى إلكترونيًا من موقع وزارة الداخلية، والتي تشمل ما يأتي:

-استخراج قيد الوفاة.
-إصدار وثيقة الميلاد.
-إصدار ملصق إلكتروني.
-طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.
-استخراج قيد عائلي مميكن.
-استخراج قيد فردي.
-الحصول على وثيقة زواج ووثيقة طلاق.

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نصائح لسرعة استخراج شهادة التحركات أونلاين

-التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
-اختيار الوقت المناسب لاستخراج الشهادة، حيث قد يكون هناك ضغط على الموقع في أوقات معينة.
-متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول عند استلام الشهادة.

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