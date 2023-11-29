الصحفية البوركينية مريم ويدراوغو تطاردها حوادث الاغتصاب

تقول الصحفية البوركينية مريم ويدراوغو، إن حالات الاغتصاب "تكون في بعض الأحيان جماعية أو حتى علنية، أمام الزوج، وأمام الأطفال، هذه القصص تترك آثارًا لا يمكن التغلب عليها"، والتي لم تنته أبدًا من سرد أعمال العنف الجهادي التي ضربت بلادها منذ عام 2015. .

تتأرجح نظرتها بين القلق والارتباك، متناقضة مع طاقة تجعيداتها المتمردة ولمعان بذلتها الصفراء، هذه المرأة البالغة من العمر 42 عامًا، وهي أول امرأة أفريقية تفوز بجائزة بايو للمراسلين الحربيين العام الماضي، تذهب إلى الجبهة كل ليلة وكل يوم. بلا نهاية.

يقول هذا الموظف المسلم في صحيفة "سيدوايا" المملوكة للدولة، والذي دُعي مؤخراً لحضور مؤتمر حول الصحافة الاستقصائية في جوهانسبرج: "إنه صليبي".

وتشهد بوركينا فاسو دوامة من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، والتي ضربت بالفعل مالي والنيجر المجاورتين. وقُتل أكثر من 17 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين داخلياً.

منذ أربع سنوات، تكتب مريم ويدراوغو عن "العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب، وخاصة الاغتصاب"، وهو أمر يصعب معالجته "لأن كل ما يتعلق بالجنس في بوركينا فاسو يعتبر من المحرمات" الاغتصاب أكثر من ذلك.

كما أن الضحايا لا يحبون أن يثقوا بنا "لأن ذلك يمس علاقتهم الحميمية وكرامتهم".

وقد أقامت مريم، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، علاقات قوية مع هؤلاء النساء اللاتي وضعن ثقتهن فيها.

بالإضافة إلى سرد أحداث العنف، فهي تبقى على اتصال لتستمع إليهم وتخبرهم بما سيحدث بعد ذلك، ونبذ عائلاتهم، وحالات الحمل الناتجة عن هذا العنف، وولادة هؤلاء الأطفال المصابين بصدمات نفسية.

لقد غمرت هذه "الفظائع" مريم لدرجة أنها لم تكن قادرة على الحفاظ على المسافة الضرورية والصحية.

وهي تعاني منذ فترة طويلة من أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة والأرق والقلق والاكتئاب.

وتقول وقد غمرت العاطفة عينيها: "في كل مرة كانوا يخبرونني فيها عن حالات الاغتصاب التي تعرضوا لها، كان الأمر كما لو كنت أتعرض للاغتصاب بدلاً منهم، ربما لم أكن أعرف كيفية وضع مسافة بين ما كانوا يقولونه لي وبين وجودي هناك، فقط لأحصد".

اليوم "كلما كانوا في محنة ينادونني. وللأسف، أرى نفسي عاجزا"، الأمر الذي يؤدي إلى "صراع داخلي يضطهدني حتى يومنا هذا".

- كل ليلة في الجبهة -

كانت مريم ويدراوغو مهتمة بالفعل بجرحى الحياة والضعفاء. إرث جدة أم استثنائية، "سيدة القلب" التي أطعمت ورحبت بكل "الحالات الاجتماعية" في حيها.

وتتذكر قائلة: “كانت ساحتنا بمثابة ملجأ لجميع الأشخاص الذين يعانون من صعوبات، والمهمشين والأرامل والأيتام”، إذا خرجت وتركت زوجًا من الأحذية، فعند عودتها تكون الجدة قد أعطتهم إياها، "لقد شعرت أنني وأخواتي قد اكتفوا، وأننا لسنا بحاجة إليهم".

عندما بدأت الهجمات الجهادية، أصبح الصحفي مهتماً أولاً بالنساء المشاركات في مجموعات الدفاع عن النفس.

ثم أدركت أنه "في عمليات القتل، لم تكن النساء يُقتلن تلقائيًا. وتساءلت عن السبب.

وخرجت إلى الميدان، "وعندها فهمت: نحن نصدمهم بشكل مختلف. عرفت أنهم يتعرضون للاغتصاب والاختطاف والاحتجاز.

وبطريقتها البسيطة، أعادت جدتها العدالة الاجتماعية. مريم تسير على خطاها في مجال الصحافة.

تقول هذه المرأة الحساسة: "أنا حساسة للمعاناة الإنسانية، وأراقب تلك الأشياء الصغيرة من حولي والتي قد تبدو للآخرين تافهة. ألتقط كل ما هو ألم".

لن تتوقف. "لقد تجاوزت الزاوية وسأواصل الحديث عن موضوع الاغتصاب. هؤلاء النساء بحاجة إلي.

حتى لو كان ذلك يعني فقدان النوم إلى الأبد. وتضيف: "كل ليلة، أكون عند مفترق طرق، بين الجيش والإرهابيين. وأوجه الناس والسكان: "اهربوا، إنهم قادمون، إنهم هنا". وفي كل صباح أستيقظ مرهقة". .

ومن العاصمة واغادوغو، حيث وقعت هجمات بالفعل، قطعت مسافة مائة كيلومتر للقاء النساء النازحات.

وتقول بلمسة من القدرية: "لا يوجد خطر صفر. وإذا كانوا في كل مكان، فلن يكون هناك أحد آمن، سنذهب والخوف يملأ بطوننا، ولكننا سنذهب على أية حال."