التابكوندو يعلن رفع تصنيف بطولة مصر الدولية 2024 إلى فئة G2

بعد تنظيم النسخة السابعة

اخطر الاتحاد الدولي للتايكوندو مسؤلي الاتحاد المصرى برفع تصنيف بطولة مصر الدولية النسخة الثامنة إلى فئة G2 وذلك بعد نجاح تنظيم النسخة السابعة من البطولة التي أقيمت في شهر فبراير الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحققت نجاح كبير ساهم في ترقية تصنيف البطولة إلى فئة G2.

وقرر مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى إقامة بطولة مصر الدولية النسخة الثامنة خلال شهر إبريل العام القادم 2024 .

وكانت النسخة السابعة من بطولة مصر الدولية أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لأن تظهر النسخة الثامنة بأفضل مستوى تنظيمي وفني وإداري من أجل الحفاظ على النجاح الذي تحقق والحفاظ على التصنيف والاقبال على المشاركة بالبطولة في النسخ القادمة.