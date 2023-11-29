تجهيز 172 مُعدة فى قنا تحسبا لسقوط سيول بجبال البحر الأحمر

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عبر البث المباشر من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة ، بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة.

من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية والسيارات للتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن إجمالي المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف بلغت 172 معدة تنوعت ما بين " لودر، جليدر، قلاب ،سيارات مياه، سيارات سلم كهربائي، سيارات بيك اب، سيارة شفط، سيارة كسح، سيارة نافوري، سيارات إطفاء، سيارات إسعاف مجهزة ".

ولفت إلى أنه تم تكليف السائقين بتشغيل المعدات والسيارات وإجراء تجارب للمهام لكل معدة وسيارة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية استعدادا للقيام بمهامها الأساسية.