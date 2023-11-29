بالخطوات| حضري مهلبية البطاطا الحلوة في المنزل

مهلبية البطاطا الحلوة من الأكلات اللذيذة التي ستعطيك طاقة ونشاط في فصل الشتاء، كما تحتوي على العديد من الفوائد التي تقوي جسمك وتحميك من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

مهلبية البطاطا الحلوة

طريقة عمل مهلبية البطاطا الحلوة

المقادير

- بطاطا حلوة : 3 حبات

- حليب : كوب ونصف

- عسل : 5 ملاعق كبيرة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- جوزة الطيب : رشّة

- قرفة : رشّة

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 210 مئوية.

قومي بغسل البطاطا واكشطيها بعد أن تجف ثم اغرزيها بشوكة عدة مرات لتستوي على البخار ثم أدخليها الفرن حتى تصبح طرية لمدة 40 دقيقة.

قشريها عندما تبرد واضربيها في الخلاط حتى تصبح ناعمة وأضيفي الحليب على دفعات نصف كوب في كل مرة ومعهم العسل، والفانيليا، والملح، وجوزة الطيب، حتى يصبح الخليط ناعم جداً ويأخذ قوام البودينج.

اسكبي المهلبية في وعاء وحركي على نار متوسطة حتى تسخن.

صبي الخليط في أكواب ثم رشي عليه القرفة وقدميه.

فوائد تناول البطاطا الحلوة

تساعد على الهضم الجيد

تعد البطاطا الحلوة من الأكلات الغنية بالألياف الغذائية والمعروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر.

تقوية المناعة

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين سي والبيتا كاروتين، لذلك فهي مهمة لتقوية الجهاز المناعي، حيث أنها تساعد على مواجهة الجذور الحرة التي تواجه الجسم، كما أنه يساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة.

إمداد الجسم بالطاقة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

علاج الإمساك والحماية من سرطان الأمعاء

البطاطا الحلوة غنية بالألياف خاصة عندما تؤكل بقشرها، وفي هذه الحالة لا تعمل فقط على علاج الإمساك وتعزيز الهضم السليم، وإنما أيضا تقي من الإصابة بسرطان الأمعاء.

تحسين الرؤية

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بشكل عام في الخضار ذات اللون البرتقالي الزاهي، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، ويتم استخدامه لتكوين مستقبلات للكشف عن الضوء داخل عينيك، وبتناول البطاطا الحلوة يمكن السيطرة على اضطرابات العين المختلفة المتعلقة بنقص فيتامين أ مثل جفاف الملتحمة وإعتام عدسة العين.