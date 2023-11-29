أستاذ أمراض صدرية: الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا

أكد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، أن هناك عدد من الأعراض التي يتعرض لها المريض تتشابه ولكن المرض مختلف، مشددًا على أن 5 أعراض المشهورة أمراض الصدر هي تشكيلة للأمراض، و منها: البلغم، ضيق النفس و ألم بالصدر و غيرها.

أمراض الصدر

وأوضح أن هذه الأعراض يمكن أن يشخصها الطبيب بأنها أعراض مرض مزمن سيتكرر في كل موسم بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة تناول الأدوية بتعليمات من الطبيب المعالج لهذه الحالة و من خلال سبق تشخيص للمرض، وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة MBC مصر.

وأشار إلى أن الكشف هو جزء أساسي من الوصول إلى التشخيص، و الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا، و لائحة آداب المهنة تمنع نهائيا تشخيص المرض بدون توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى منعها من المناظرات عن طريق شركات الاتصالات، مشددًا على أن التشخيص الاولي يلزم الكشف على المريض، و ذلك لمصلحة المريض، موضحا أن الطب عن بعد أحيانا يستخدم في بعض الدول الغربية في حالة أن المريض حالته حادة او حرجة، و حينها يقوم الطبيب بمساعدة المريض بكيفية التصرف الأولي حتى الوصول إلى أقرب مستشفى له.