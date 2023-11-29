يعد دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج من الأدعية المستجابة، إذا كان مُستوفيًا لبعض الشروط، فالله تعالى قريبٌ مجيبٌ، وهو يجيب دعوة الداع إذا دعاه، ومن دعا الله تعالى بقلبٍ صادقٍ، فإن الله تعالى يجيب دعائه، ويقضي له حاجته.

يعد دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج من الأدعية المستجابة، وذلك لعدة أسباب منها:

أن صلاة العشاء من الصلوات المكتوبة، وهي من الفرائض الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده، وأداء الفرائض من أسباب استجابة الدعاء.

أن صلاة العشاء تكون في وقتٍ مناسبٍ للدعاء، وهو وقت السكون والهدوء، حيث يهدأ الإنسان، وتخلو نفسه من الشواغل، فيكون أقرب إلى الله تعالى، وأكثر استجابةً لدعائه.

أن صلاة العشاء تأتي بعد يومٍ طويلٍ من العمل والكد، فيكون الإنسان أكثر خضوعًا لله تعالى، وأكثر رجاءً منه.

أدعية بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج:

يمكن الدعاء بالأسماء الحسنى، وهي أسماء الله تعالى التي تدل على صفاته العلى، وكمالاته العظيمة، فالله تعالى هو الغني، والكريم، والرحيم، والمغفور، والقريب، والعليم، والقادر، والسميع، والبصير، وغيرها من الأسماء الحسنى، ويمكن الدعاء بها بهذه الصيغة:

اللهم يا غني يا كريم يا رحيم يا غفور يا قريب يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير، أسألك أن تقضي لي حاجتي (وتذكر حاجتك).

ويمكن الدعاء بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يلي:

«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (وتذكر حاجتك)».

الدعاء بكلماتٍ من القلب

يمكن الدعاء بكلماتٍ من القلب، مُبينًا حاجته إلى الله تعالى، ورجاءه منه، وصدق توكله عليه، وذلك بأسلوبٍ مؤثرٍ، وكلماتٍ بليغةٍ، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

اللهم إني أسألك أن تقضي لي حاجتي (وتذكر حاجتك)، وأن تيسر لي أمري، وأن ترزقني ما فيه الخير لي، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن توفقني لما تحب وترضى.

حتى يكون دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج مستجابًا، يجب الحرص على ما يلي:

التوجه إلى الله تعالى بقلبٍ صادقٍ، وإيمانٍ راسخٍ.

الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، مع حضور القلب، وإتقان أركانها.

الإكثار من الاستغفار، والدعاء، والذكر.

الابتعاد عن المعاصي، والالتزام بأداء الواجبات.