سر خسارة الفنان محمد ممدوح 45 كيلو من وزنه (فيديو)

نشرت فضائية "العربية مصر"، تقريرًا مصورًا عن الفنان محمد ممدوح، عن برنامج إنقاص الوزن الذي اعتمد عليه خلال الفترة الأخيرة، مشددًا الفنان على أنه فقد 45 كجم من وزنه.

سر فقد الفنان محمد ممدوح لوزنه

وجاء التقرير الذي نشرته “العربية مصر”، بعنوان: "خسر 45 كجم من وزنه.. محمد ممدوح يكشف سر فقدانه للوزن"، ومن جانبه، كشف الفنان محمد ممدوح عن سر فقده للوزن، موضحًا أنه إعتمد على نظام "صوم الماء" لخسارة وزنه، مؤكدا أنه كان لا يعلم شيء عن هذا النظام و قام مدير أعماله (طلال) بتشجيعه على ذلك، وجاء ذلك خلال لقائه الأخيرة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”.

ونوه "ممدوح"، أنه استمر لمدة 17 يوم بشرب الماء فقط دون أن يأكل أي شيء، مؤكدا على أن هذا النظام صحي للغاية و ليس به أي ضرر، لافتا إلى أن هناك بعض الأطباء كانوا يقوموا بمتابعة حالته خلال هذه الفترة.

وعلق: "كانت تجربة خطيرة"، مؤكدا على شعوره براحة كبيرة بتلك الفترة، و بسبب هذا النظام فقد حوالي 45 كجم من وزنه، و يعتمد حاليا على نظام جديد و يأكل وجبات صغيرة كل ساعتين مع شرب كميات كبيرة من الماء.



وفي وقت سابق، كشف الفنان محمد ممدوح، أنه أثناء تصوير فيلم أهل الكهف في المغرب، فوجئ طاقم العمل بأن الغابات بدأت في الاحتراق بشكل مفاجأ، لافتًا إلى ان توقف طاقم العمل عن تصوير المشهد مؤقتا لحين أن يتوقف الحريق في الغابات.

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

وفيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج وبيومي فؤاد.

الفنان محمد ممدوح

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.