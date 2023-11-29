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سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية الفلسطيني يطالب في مجلس الأمن بهدنة دائمة بغزة.. فيديو

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الحياة في غزة يجب أن تنتصر على من يريد اقتلاعها من جذورها، يجب السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم، ويجب تقديم الاحتياجات الضرورية لسكان قطاع غزة من دون قيد أو شرط.

ووجه الشكر، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، لكل من مصر وقطر على الجهود التي أدت إلى الهدنة.

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وأضاف أن الهدنة الجارية يجب أن تتحول إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين ومنع التصعيد الإقليمي لن يتحقق بدون وقف الحرب في غزة، والمجازر في غزة يجب أن تنتهي.


وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين لا بد من أن يجتمع شملهم مرة أخرى في الحياة وليس في الموت، أكثر من 14 ألف فلسطيني قتلتهم إسرائيل منهم 10 آلاف امرأة، الناس في غزة يقتلون كل يوم، وأيضًا الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر قتل 230 شخصا في الضفة الغربية واعتقل الآلاف والتصعيد مستمر، وجنود إسرائيليون قاموا اليوم بقنص طفلين في جنين التي تشهد أيضا تصعيدا كبيرا من قبل إسرائيل.

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