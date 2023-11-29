نواف الأحمد الاكثر بحثًا على جوجل بعد تعرضه لوعكة صحية

نواف الأحمد.. أثار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قلق الشعب الكويتي بعد تداول أنباء عن إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، المر الذي جعله يحتل مركز الصدارة بمؤشرات جوجل، حيث بحق عنه الملايين لمعرفة تفاصيل حالته الصحية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، ما قاله وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح بشأن الحالة الصحية لأمير البلاد، حيث قال:" سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد سائلين المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه".

فيما لم تذكر الوكالة طبيعة الوعكة الصحية التي تعرض لها أمير الكويت، البالغ من العمر 86 عامًا.

وأهاب بالجميع تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ نواف من مصادرها الرسمية.

يشار إلى أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937، وأصبح أميرًا لدولة الكويت يوم 29 سبتمبر 2020، ليصبح الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.

كما تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولى منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.