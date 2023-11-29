المشدد 3 سنوات لعامل قمامة بتهمة الاعتداء على شخص بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل قمامة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستعراض القوة ضد شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالعجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبد الرشيد وصلاح السيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "فارس.ق.ب" 42 سنة عامل جمع قمامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة استعراض القوة ضد شخص وإحداث عاهة مستديمة له، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23474 لسنة 2021 جنايات العجوزة.

تبين في يوم 2021/9/7، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجنى عليه "علاء. سمير يوسف" بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وأشهر في وجهه أسلحة نارية وبيضاء، مطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدا ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي به فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز المتهم سلاح نارى غير مششخن " بندقية خرطوش " و" احد عشر طلقة خرطوش" و "مسدس محدث صوت " بدون ترخيص، وأحرز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ قانوني ومبرر من الضرورة الحرفية والمهنية.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.