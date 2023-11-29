عاجل
سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

التوبة من المعاصي وأوقات غلق أبوابها

التوبة
التوبة

جعل الله تعالى باب التوبة مفتوحاً أمام عباده، حتى وإن كان الذنب كبيراً، باستثناء الشرك بالله تعالى، وذلك لرحمته بهم، وحفظاً لهم من اليأس، وحماية لهم من الهلاك، ومحبةً لهم، ولأنّه عظيم الغفران والتوبة.

 

التوبة من المعاصي

التوبة من المعاصي تكون بتركها والابتعاد عنها، مع الندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها.

وهذه هي التوبة التي سمّاها الله -تعالى- في القُرآن الكريم بالتوبة النصوح، بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)

 

 

وقت إغلاق باب التوبة

عند طلوع الشمس من مغربها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها، فإذا طَلَعَتْ فَرَآها النَّاسُ آمَنُوا أجْمَعُونَ، فَذلكَ حِينَ: {لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ، أوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْرًا})

 

عند الغرغرة، أي عند بلوغ الروح مخرجها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغرغرُ)

 

سبب غلق باب التوبة

الحكمة من إغلاق باب التوبة في هاتين الحالتين هي أنّهما دلالات واضحة على تغيّر حال الإنسان وبدء يوم القيامة، وابتداء مشاهدته للغيب.

مواد متعلقة

أدعية الصبر عند الابتلاء.. "أعوذ بك من السخط والجزع عند البلاء"

دعاء الغروب.. أفضل الأوقات التي يستجاب فيها

حسن الخاتمة.. أسبابها وعلاماتها والسعي إليها

فضل من مات يوم الجمعة

خطوات تضمن استجابة الدعاء للميت وانتفاعه به

نقابة المحامين تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن معهد محاماة القاهرة الكبرى

وزير الري يتابع إجراءات الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه"

وزير الري يوجه بالربط بين استراتيجية التدريب وخطة الوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠
الجريدة الورقية