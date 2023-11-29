التوبة من المعاصي وأوقات غلق أبوابها

جعل الله تعالى باب التوبة مفتوحاً أمام عباده، حتى وإن كان الذنب كبيراً، باستثناء الشرك بالله تعالى، وذلك لرحمته بهم، وحفظاً لهم من اليأس، وحماية لهم من الهلاك، ومحبةً لهم، ولأنّه عظيم الغفران والتوبة.

التوبة من المعاصي

التوبة من المعاصي تكون بتركها والابتعاد عنها، مع الندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها.

وهذه هي التوبة التي سمّاها الله -تعالى- في القُرآن الكريم بالتوبة النصوح، بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)

وقت إغلاق باب التوبة

عند طلوع الشمس من مغربها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها، فإذا طَلَعَتْ فَرَآها النَّاسُ آمَنُوا أجْمَعُونَ، فَذلكَ حِينَ: {لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ، أوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْرًا})

عند الغرغرة، أي عند بلوغ الروح مخرجها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغرغرُ)

سبب غلق باب التوبة

الحكمة من إغلاق باب التوبة في هاتين الحالتين هي أنّهما دلالات واضحة على تغيّر حال الإنسان وبدء يوم القيامة، وابتداء مشاهدته للغيب.