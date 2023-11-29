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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قراصنة بريطانيون نيجيريون يعترفون بالذنب في عملية احتيال بـ 6 ملايين دولار بمحكمة أمريكية

بوابة الوفد الإلكترونية

اعترف رجل بريطاني نيجيري يبلغ من العمر 33 عاما إدريس دايو مصطفى بتنظيم مخطط احتيال إلكتروني متطور يمتد لسبع سنوات.

استهدف مصطفى، وهو عضو رئيسي في عصابة قرصنة، حسابات البريد الإلكتروني والوساطة للشركات الأمريكية من عام 2011 إلى عام 2018، مما أدى إلى خسائر كبيرة تتجاوز 6 ملايين دولار (4.7 مليون جنيه إسترليني).

كانت السلطات الأمريكية تلاحق مصطفى منذ عدة سنوات.

وتصل عقوبة جرائمه إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأقر مصطفى بالذنب في محكمة في بروكلين بنيويورك يوم الثلاثاء في أربع تهم: اقتحام الكمبيوتر ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال في أجهزة الوصول ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وتقول السلطات إن مصطفى وخاتمه اخترقا خوادم الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات المالية في الولايات المتحدة للوصول إلى بيانات المستخدم السرية، مثل معلومات التعريف الشخصية للمستخدمين.

ثم استخدموا المعلومات وكلمات المرور المسروقة لتحويل الأموال والأوراق المالية من حسابات ضحاياهم إلى حسابات تحت سيطرتهم.

كما استخدموا الحسابات المخترقة لإجراء تداولات الأسهم دون علم صاحب الحساب.

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