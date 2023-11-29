أدعية الصبر عند الابتلاء.. "أعوذ بك من السخط والجزع عند البلاء"

الصبر هو مفتاح الفرج، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد حث الله تعالى على الصبر في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} (البقرة: 45).

لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء بالصبر عند التعرض لأمرٍ عصيب، أو عند ابتلائه بشيءٍ من المصائب، وأن يلح في الدعاء حتى يحصل على ما يريده من ربه.

وقد وردت العديد من الأدعية المأثورة للصبر في القرآن الكريم والسنة النبوية، منها:

"ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين" (البقرة: 250).

"اللهم إني أعوذ بك من جَهْدِ البَلاءِ، ودَرَكِ الشَّقاءِ، وسُوءِ القَضاءِ، وشَماتَةِ الأعْداءِ" (رواه البخاري).

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجلِه وآجلِه ما علمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذ بك من الشر كله عاجلِه وآجلِه ما علمتُ منه وما لم أعلمُ" (رواه الألباني).

"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك" (رواه مسلم).

"اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي" (رواه أحمد).

صياغة دعاء الصبر

الدعاء بالصبر على البلاء، وحسن الصبر عليه، والرضا بقضاء الله تعالى.

الدعاء بتخفيف البلاء، أو رفعه، أو صرفه عن العبد.

الدعاء بالصبر على الطاعة، والثبات عليها، وعدم الوقوع في المعصية.

ومن أمثلة صياغة دعاء الصبر ما يلي:

"اللهم إني أسألك الصبر على البلاء، وحسن الصبر عليه، والرضا بقضائك، اللهم إني أعوذ بك من السخط والجزع عند البلاء."

"اللهم اصرف عني هذا البلاء، وعافني منه، واجعلني من عبادك الصابرين."

"اللهم يسر لي الطاعة، واجعلني من عبادك المتقين."

أهمية دعاء الصبر

دعاء الصبر له أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهو يساعده على تحمل البلاء، والصبر عليه، كما أنه يمنح العبد الرضا بقضاء الله تعالى، ويجعله يشعر بالأمان والطمأنينة.

وفيما يلي بعض من فوائد دعاء الصبر:

يساعد العبد الصبر على البلاء، ويمنحه الصبر الجميل.

يجعل العبد يرضى بقضاء الله تعالى، ويتقبله بصدر رحب.

يمنح العبد الشعور بالراحة والطمأنينة.

يزيد من قرب العبد من ربه.