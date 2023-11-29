سمك بالليمون والثوم بالمقلاة الهوائية

تحتوي الأسماك على عدد من العناصر المفيدة للبالغين، واللازمة لنمو، وتطور الجهاز العصبي للأطفال، حيث تحتوي على ما يلي: أوميجا 3: أظهرت الأبحاث أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي: ​مفيدة لصحة القلب، كما أنها مفيدة للمعرضين إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المصابين بها.

وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضير أشهى الوجبات بالسمك لتقدم لأسرتها وجبة غذائية متكاملة.

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير طبخات السمك المقلية بالليمون والثوم بخطوات بسيطة جداً، وباستخدام المقلاة الهوائية، أعدي وصفتنا بالمكونات الأصلية وبألذ وصفة سمك على سفرة الطعام.

المقادير

- السمك : كيلو

- عصير الليمون : ربع كوب

- الثوم : 5 فصوص

- فلفل رومي : 1 حبة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- دقيق : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة

- بهار سمك : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

بعد تنظيف السمك أحدثي شقوقاً فيه بواسطة سكين حاد.

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الفلفل الرومي، والثوم، وعصير الليمون، واطحني المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

أضيفي البهارات إلى الخليط وحركي جيداً.

غلّفي السمك بالتتبيلة ثم يُغلف بالدقيق.

في سلة القلاية الهوائية ضعي الزيت ثم وزعي السمك.

اتركي السمك في القلاية حتى ينضج تماماً ويصبح مقرمشاً من الخارج ثم قدميه.