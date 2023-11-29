واشنطن: عضوية الناتو لمقدونيا الشمالية تعزز أمن واستقرار منطقة غرب البلقان

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عضوية مقدونيا الشمالية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في مختلف أنحاء منطقة غرب البلقان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الرسمي في إحاطة إعلامية، أن "الولايات المتحدة تدعم تطلعات مقدونيا الشمالية للاندماج الكامل في المؤسسات الأوروبية الأطلسية".

وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مقدونيا الشمالية على تبني الديمقراطية الشاملة والحكم المستجيب للمواطنين، ومكافحة الفساد والتمييز، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز وتنويع اقتصادها، وتعزيز حرية وسائل الإعلام، وبناء مؤسسات ديمقراطية أكبر في مجتمع كامل وشامل ومتعدد الأعراق.

ولفتت إلى تقديرها للشراكة الأمنية مع مقدونيا الشمالية باعتبارها حليفًا ثابتًا في حلف شمال الاطلسي الناتو، مضيفة أن "التعاون الثنائي مع مقدونيا الشمالية قوي ويركز على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإصلاح سيادة القانون والتنمية الاقتصادية التي تدعم التكامل الإقليمي وأمن الطاقة".

ووفقًا للخارجية الأمريكية، فإن مقدونيا الشمالية والولايات المتحدة تعملان معًا بشكل وثيق في العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والميثاق الأدرياتيكي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وحلف شمال الأطلسي.

وأظهرت مقدونيا الشمالية قيادة هائلة على الساحة العالمية باعتبارها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتتولى مقدونيا الشمالية أيضًا رئاسة المجموعة الخمس لعام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز السلام والاستقرار، ودمج دول المنطقة بشكل أعمق في المجتمع الأوروبي الأطلسي.