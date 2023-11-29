منح جائزة نانسن للاجئين من الأمم المتحدة لرواد التعليم الصوماليين

حصل عبدالله ميري، البالغ من العمر 36 عامًا لاجئ صومالي سابق، علي جائزة نانسن المرموقة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علي توفيره الكتب والتعليم لمواطنيه الذين يواجهون ظروفا صعبة في المخيمات الواسعة في كينيا.

حصل عبد الله ميري، البالغ من العمر 36 عاما، على تقدير لدفاعه عن الحق في التعليم، والذي تجلى من خلال مبادرته لتوزيع 100,000 كتاب على الأطفال المقيمين في مخيمات داداب للاجئين المكتظة في كينيا.

قال ميري، إن دوري هو ربط الشباب هنا في هذا المخيم بالعالم للحصول على فرص أفضل، الكتب تفتح أبوابا لا يمكنك تخيلها.

ولد ميري في الصومال، ولجأ هو وعائلته إلى كينيا خلال فترة من الاضطرابات عندما كان لا يزال طفلا صغيرا. أمضى 23 عاما في داداب ، وهو مجمع من ثلاثة مخيمات أنشئت في البداية في تسعينيات القرن العشرين لحوالي 1990،90 لاجئ ، ارتفع عدد السكان الحالي إلى ما يقرب من 000،370 ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وأضاف الفائز: «بالنسبة لي، أسعد لحظاتي، أعلى لحظاتي هي عندما أضع كتابا في يد طفل محتاج، طفل نازح».

وعلى الرغم من مواجهة ما وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ب "الصعاب الهائلة"، لم يكمل مير تعليمه الابتدائي والثانوي داخل المخيم فحسب، بل حصل أيضا على شهادة في الصحافة والعلاقات العامة.

وتابع عبدالله ميري، إنه يلهمني إنه يمنحني الطاقة للمضي قدما لأن التأثيرات واضحة. الكتب توحد. التعليم هو أكبر عامل مساواة".

عند عودته إلى كينيا، حيث عمل كصحفي، التقى مير بهودان بشير علي أثناء تغطيته في داداب. اتصلت به طالبة المساعدة في العثور على كتاب علم الأحياء ، معربة عن طموحها في أن تصبح طبيبة ، على الرغم من الظروف الصعبة حيث كان على 15 طالبا مشاركة كتاب مدرسي واحد في مدرستها.

وبدافع من هذا اللقاء، أنشأت مير مركز تعليم الشباب اللاجئين، المكرس لرفع مستوى الوعي حول الاحتياجات التعليمية للاجئين والتماس التبرعات بالكتب. وقد نجحت المنظمة، التي يقودها لاجئون، في إدخال 100,000 كتاب إلى المخيمات وأنشأت ثلاث مكتبات حتى الآن.

وقد عزز البرنامج بالفعل معدل الالتحاق بالتعليم العالي بين اللاجئين.

قالت مير: "أعرف عشرات الفتيات اللواتي أردن أن يصبحن معلمات الآن.

"الكتب تدور حول إعطاء الفرصة للحلم والتفكير في مهنة ، حول كيفية أن تكون مواطنا أفضل في هذا العالم."

وتحمل جائزة نانسن، التي تمنح سنويا، اسم المستكشف القطبي النرويجي فريدجوف نانسن، الذي شغل منصب أول مفوض سام لشؤون اللاجئين في عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة.

يحصل الفائز بالجائزة على ميدالية تذكارية وجائزة مالية قدرها 100,000 دولار ، لإعادة استثمارها في المبادرات الإنسانية.

وذهبت جائزة العام الماضي إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي أشادت بالتفاني الذي أظهرته أثناء وجودها في منصبها لحماية النازحين بسبب الصراع.

وقال مير، الذي سيتسلم جائزته في حفل يقام في جنيف في 13 ديسمبر، إن الجائزة "شرف كبير لجميع المنظمات التي يقودها اللاجئون".

"أنا لست فاعل خير ، لست شخصا ثريا ... لكنني أعتقد أن أي شخص يمكن أن يحدث فرقا».

"لست بحاجة إلى أن تكون سياسيا أو مشهورا أو قطبا ليكون لك تأثير. يمكن أن يكون لكل شخص دور يلعبه لجعل حياة الناس أفضل".