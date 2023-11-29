روائع السنباطي| نقل مباشر للحفل عبر قنوات MBC مصر

تنقل شاشة "MBC مصر" "غداً" في تمام الثامنة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار رياض السنباطي والذي يُحييه النجوم النجوم شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

نجوم حفل روائع السنباطي وموعد انطلاقه

ويٌقدم النجوم شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور. يُعرض حفل "روائع رياض السنباطي" مع شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي على " MBCمصر" الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 8:00 مساءً.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.