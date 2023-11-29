الاتحاد الافريقي لكرة القدم يُعلن موعد إعلان الأفضل في أفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأربعاء، عن موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 ، في الحفل الذي سيكون في المغرب خلال شهر ديسمبر القادم.

وأعلن الكاف، في بيان له أن مدينة مراكش بالمغرب ستستضيف حفل توزيع جوائز كاف لعام 2023 وسيقام في فندق موفنبيك في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

وأضاف بيان الكاف، ستحتفل جوائز CAF بأبرز الإنجازات في القارة في حدث من المتوقع أن يكون مذهلاً حيث تُكرم جوائز الكاف الأداء الاستثنائي في كل من المسابقات الأندية والمسابقات الوطنية، وبلغت ذروتها بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي لهذا العام في فئتي الرجال والسيدات.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب فى قارة أفريقيا لعام 2023، والذي سيتم الإعلان عنه خلال تقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل فى مراكش بالمغرب، وشهدت الترشيحات تواجد مصرى كبير، متمثل فى النجم المصري محمد صلاح المرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي، إلى جانب النادي الأهلي المرشح لأفضل نادٍ.