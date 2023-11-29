الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا لم تحصل على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

أظهرت نتائج التصويت للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم حصول روسيا على مقعد ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2024.

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وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أن التصويت أسفر عن انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة للانضمام إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2024.


وانتخبت ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس، هي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.


وتُعقد الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل.


وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.

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